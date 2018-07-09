Burak Yılmaz için flaş açıklama "Onu satın alacak para..."

Bordo mavili takımın Slovenya kampına gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerdeki akşam antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenledi. 36 saatliğine kampı ziyaret edip, hem oyuncuların, hem de teknik heyetin durumunu yakından görmek için Slovenya'ya geldiğini ifade eden başkan Ahmet Ağaoğlu, "Hoca ile yapmış olduğumuz görüşmelerde oyuncuların gayretinden, tesislerin mükemmelliğinden son derece mutlu olduğu izlenimini elde ettik. Çok verimli kamp süreci geçtiğini ifade etti hocamız. Önümüzdeki hafta tekrar geleceğim. Bir iki defa Slovenya'daki kamp sürecinde ve hazırlık maçlarında takımımızla birlikte olacağız" dedi.