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'da tamam sırada

’da stoper harekatı tam gaz sürüyor. Yönetim 22 yaşındaki lı stoper ile her konuda anlaştı, Burkina Fasolu ile de görüşmeler son aşamaya geldi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Trabzonspor'da Majid Hosseini tamam Bakary Kone sırada

'da merakla beklenen stoper transferi gerçekleşmek üzere. Bordo-mavili kulüp 'ın Esteghlal FC takımında forma giyen 22 yaşındaki ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç oyuncu Trabzonspor'a gelmek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bordo-mavililer ile İran kulübü arasındaki pazarlıklarda ise aradaki farkın küçük rakamlara indiği ifade edildi. Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraştığı Malaga'dan Bakary Kone için de görüşmelerde çok olumlu mesafeler kat edildi. Bordo-mavili kulüp hem oyuncu hem de kulübünü rakamsal olarak ödeyebileceği seviyelere çekerek, imzaları attırmayı planlıyor.

İRAN DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

Daha önce İran U17 ve U19 Milli Takımları'nın da formasını giyen 22 yaşındaki Majid Hosseini, stoperin yanında sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. İran dışına hiç çıkmayan futbolcu 1,83 metre boyunda.

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Trabzonspor'da Majid Hosseini tamam Bakary Kone sırada
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