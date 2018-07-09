Mehmet Zeki Çelik, Lille'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un milli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik, Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 21 yaşındaki sağ bekin Fransız kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi. Sarıalioğlu, Türk futbolu açısında önemli bir transferin gerçekleştiğini belirterek, "Alacağımız ücretin yarısı Bursaspor'un" dedi. Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-17 sezonu öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Lucescu tarafından A Milli Takım'a da çağrılan genç sağ bek, Türkiye'nin Rusya ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

U16, U17, U18, U21 ve A Milli Takım'da 35 kez forma giyen Zeki Çelik, Bursa'da dönemin hocası Hamza Hamzaoğlu'nun onayıyla İstanbulspor'a gönderildi. Bursaspor taraftarları, bu nedenle Hamzaoğlu'na tepki gösteriyor.

Lille'e 5 yıllık imza atan Zeki Çelik, "Avrupa'daki Türk vatandaşlarını maçlarıma bekliyorum" dedi.