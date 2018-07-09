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Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor’da forma giyen , ’nın kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Mehmet Zeki Çelik, Lille'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un milli futbolcusu , 'nın takımına transfer oldu. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 21 yaşındaki sağ bekin Fransız kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi. Sarıalioğlu, Türk futbolu açısında önemli bir transferin gerçekleştiğini belirterek, "Alacağımız ücretin yarısı Bursaspor'un" dedi. Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-17 sezonu öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Lucescu tarafından A Milli Takım'a da çağrılan genç sağ bek, Türkiye'nin Rusya ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

U16, U17, U18, U21 ve A Milli Takım'da 35 kez forma giyen Zeki Çelik, Bursa'da dönemin hocası Hamza Hamzaoğlu'nun onayıyla İstanbulspor'a gönderildi. Bursaspor taraftarları, bu nedenle Hamzaoğlu'na tepki gösteriyor.

Lille'e 5 yıllık imza atan Zeki Çelik, "Avrupa'daki Türk vatandaşlarını maçlarıma bekliyorum" dedi.

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Mehmet Zeki Çelik, Lille'de
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