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Bordo-mavili takımın İranlı stoper 'nin transferinde büyük aşama kaydettiği ve oyuncunun perşembe günü 'da olmasının beklendiği bildirildi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:36
Majid Hosseini Trabzonspor için geliyor

Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ve Tomas Hubocan ile yollarını ayıran ve 2 stoperi kadrosuna katmayı amaçlayan bordo-mavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun, 19 Temmuz Perşembe günü 'a gelmesi bekleniyor.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz." dedi.

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Majid Hosseini Trabzonspor için geliyor
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