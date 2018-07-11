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konseri öncesi 'dan flaş açıklama "Ondan taleplerimiz var"

Ünlü şarkıcı 'nın yarın Vodafone Stadyumu'nda vereceği konser öncesi Başkanı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Orman; İstanbul'a futbolcu eşi Gerard Pique ile gelecek olan Shakira'dan taleplerinin olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 03:24
Shakira konseri öncesi Fikret Orman'dan flaş açıklama Ondan taleplerimiz var

Kültür Merkezi'nin (BKM) düzenlediği organizasyonla İstanbul'da yapılacak konseri öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı ve BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe bir basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman ve Bekçe düzenlenecek konser hakkında bilgiler verdiler. Fikret Orman böyle bir organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirirken, BKM CEO'su Bekçe de bu konserle şeytanın bacağını yeniden kırdıklarını söyledi.

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Shakira konseri öncesi Fikret Orman'dan flaş açıklama "Ondan taleplerimiz var"
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