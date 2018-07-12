Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile berabere kaldı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, Wolfsberg kasabasında bulunan Lavanttal Arena'da yapılan maçta sahaya Tolga Zengin, Adriano Correia, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Vagner Love 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre, Orkan Çınar ve Cyle Larin oyuna dahil edildi.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını yarın Avusturya'nın Ehrenhausen kasabasında yapacağı çalışmalarla sürdürecek.