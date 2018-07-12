Guti: Büyük bir teknik adamla çalışacağım

Beşiktaş
'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez ve İlhan Mansız, Avusturya kampına katılarak işbaşı yaptı. İkili, Şenol Güneş
'in basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısı öncesi görüşlerini dile getirdi. Guti, "Bir kez daha burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüp bana bir şans daha verdi. Büyük bir hocayla çalışacağım. Bu durumun farkındayım. Ondan çok şeyler öğrenip kulübe yardımcı olacağım" dedi. Mansız ise "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yuvama geri döndüm. Şenol Hoca'ya çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda Şenol Hoca ile birlikte çalıştık. Ondan çok şey öğreneceğim. Guti de dört sene Real Madrid'de görev yapmış. Guti'den de çok şey öğreneceğim" açıklamasını yaptı.