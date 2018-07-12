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, 'yı transfer etti

, Bucaspor'dan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:37
Kasımpaşa, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti

ekiplerinden , kadrosunu Bucaspor'dan ile güçlendirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bucaspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Genç oyuncu, geride kalan sezon Bucaspor formasıyla TFF 2. Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maça çıkıp, 1 gol atmıştı.

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Kasımpaşa, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti
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