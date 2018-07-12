Kasımpaşa, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunu Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı ile güçlendirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bucaspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Genç oyuncu, geride kalan sezon Bucaspor formasıyla TFF 2. Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maça çıkıp, 1 gol atmıştı.