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: Problemimiz Topal-Josef değildi

'nin Brezilyalı orta sahası basının sorularını yanıtladı. Souza, kendisine 'la birlikte oynatılması sorusu sorulunca, “Buraya gelen her teknik adam Topal ile beni birlikte oynattı. Ama taraftarlara ve basına göre hocalar yanlış! Bu düşüncenin doğru olmadığını göstereceğiz.” şeklinde cevap verdi.

EMRE BOL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Josef de Souza: Problemimiz Topal-Josef değildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası dün basının sorularını yanıtladı. 'la birlikte oynaması konusu sorulunca Josef isyan etti: "Bu sorudan sıkıldım. Buraya gelen her hoca ikimizi birlikte oynattı. Ama taraftarlara ve basına göre hocalar haksız. Bizim işimiz de bu düşünceyi tersine çevirmek. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Problem ikimizin yan yana oynaması değildi, takımda çözülmesi gereken başka sorunlar vardı. Bu problemler çözülmediği için takım şampiyon olamamıştı. Şimdi tüm sorunları hep birlikte çözeceğiz."

YAŞADIĞI ACIYI PAYLAŞTI
Bu arada Souza sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla yaşadığı büyük acıyı takipçileriyle paylaştı. Hamile olan eşinin bebeğini düşürdüğü bilgisini veren Brezilyalı, "Bu süreçte yanımızda olan ve bize destek veren tüm taraftarlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

GÖR-KONUŞ-UYGULA:
Futbolcularına felsefesini aktaran F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu'nun dünkü isteği, "Sahada birbirinizi takip edin, arkadaşlarınızı bağırıp uyarmaktan çekinmeyin ve düşündüklerinizi hızlı bir şekilde uygulayın" oldu. Hollandalı hoca, "Birimizin derdi hepimizin derdi olmalı" ifadelerini kullandı

BARIŞ'A ALKIŞ
Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ilk idmanında göze girdi. Teknik direktör Cocu'nun söylediklerini çabuk kavrayan genç sağ kanat, oyun içerisindeki performansı, yaptığı hareketler ve antrenmanda attığı gollerle dikkat çekti. Takım arkadaşları Barış'ı 'Bravo' diyerek alkışladılar.

COMOLLİ: BEN SIKICIYIM!
İLK hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaşan ve sahadan 1-1'lik skorla ayrılan , ikinci özel karşılaşmasını bugün İsviçre'nin Lozan takımı ile oynayacak.Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe, İsviçre kampında son maçını ise 18 Temmuz'da İngiliz ekibi Fulham'la oynadıktan sonra yurda dönecek.

VİNCENT JANSSEN MESAJI GÖNDERDİ
F.Bahçe'nin geçen sezon Tottenham'dan kiraladığı Janssen, kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmek istediğini gizlemiyor. Hollandalı golcü, dün İnstagram hesabının profiline Fenerbahçe formalı fotoğrafını koydu ve "Fenerbahçe oyuncusu" bilgisini iliştirdi.

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Josef de Souza: Problemimiz Topal-Josef değildi
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