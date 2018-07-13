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, Juraj Kucka’yı Milan’a satmıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Milan, Slovak yıldız Juraj Kucka 4 milyon Euro’yu gözden çıkardı ama bordo-mavililer teklife soğuk.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Trabzonspor, Juraj Kucka’yı Milan’a satmıyor

'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında net bir şekilde, "Hiçbir yere gitmiyorum" açıklaması yapmıştı. Ancak Milan, 31 yaşındaki Kucka'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Trabzonspor'un kapısını 4 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlanan İtalyan ekibine, "Satmayı düşünmüyoruz" denecek. Teklifin artması halinde de geri adım atılmayacak. Teknik direktör 'ın da Kucka ile görüşerek, "Sen bizim için çok değerli bir oyuncusun. Kamp performansın örnek teşkil ediyor. Planlarımızda önemli bir yerin var" dediği ve kalması için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

AMRABAT'A TEKLİF
İngiliz 'un haberine göre Trabzonspor, Watford'un 31 yaşındaki oyuncusu için kulübüne kiralama teklifi sundu. Daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen, 'nda Fas 'nda oynayan yıldız orta sahanın teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

BURAK YILMAZ KORKUTTU
Trabzonspor'un Slovenya'da yaptığı ilk etap kamp çalışması dün akşam antrenmanıyla sona erdi. Yapılan orta-şut çalışması sırasında ise yere ters basan korkutttu. Acı çeken yıldız oyuncu sağlık kurulunun, 'İstersen dinlen' uyarısına rağmen çalışmayı tamamladı.

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Trabzonspor, Juraj Kucka’yı Milan’a satmıyor
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