Trabzonspor, Juraj Kucka’yı Milan’a satmıyor

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında net bir şekilde, "Hiçbir yere gitmiyorum" açıklaması yapmıştı. Ancak Milan, 31 yaşındaki Kucka'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Trabzonspor'un kapısını 4 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlanan İtalyan ekibine, "Satmayı düşünmüyoruz" denecek. Teklifin artması halinde de geri adım atılmayacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Kucka ile görüşerek, "Sen bizim için çok değerli bir oyuncusun. Kamp performansın örnek teşkil ediyor. Planlarımızda önemli bir yerin var" dediği ve kalması için elinden geleni yaptığı öğrenildi.



AMRABAT'A TEKLİF

İngiliz Sky Sports'un haberine göre Trabzonspor, Watford'un 31 yaşındaki oyuncusu Nordin Amrabat için kulübüne kiralama teklifi sundu. Daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen, Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda oynayan yıldız orta sahanın teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.



BURAK YILMAZ KORKUTTU

Trabzonspor'un Slovenya'da yaptığı ilk etap kamp çalışması dün akşam antrenmanıyla sona erdi. Yapılan orta-şut çalışması sırasında ise yere ters basan Burak Yılmaz korkutttu. Acı çeken yıldız oyuncu sağlık kurulunun, 'İstersen dinlen' uyarısına rağmen çalışmayı tamamladı.

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