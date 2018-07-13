Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Xherdan Shaqiri Liverpool'da

'da

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek 'nin İsviçreli futbolcusu , İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a transfer oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 23:50
Xherdan Shaqiri Liverpool'da

Transfer döneminde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan , Premier Lig ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İsviçreli futbolcunun 23 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca futbolcunun cuma günü sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

26 yaşındaki Shaqiri geçtiğimiz üç sezon formasıyla 92 karşılaşmaya çıktı. Kariyerine Basel'de başlayan İsviçreli oyuncu sonrasında 2.5 yıl Bayern forması giydi. Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan Shaqiri, 2015 yılının Ağustos ayında Stoke City'ye transfer oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu İsviçre ve Almanya'da oynadığı dönemlerde toplamda 6 lig şampiyonluğu elde ederken, 2012-13 sezonunda ise Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da listede, işte sosyal medyanın devleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Xherdan Shaqiri Liverpool'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN