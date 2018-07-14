Ünal Karaman: 5 takviye gerekli

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Slovenya'da yapılan ilk etap kampını değerlendirdi. Karaman'ın satır başları şöyle: "Stoper, defansif orta saha ve kanatlara takviye düşünüyoruz. Şu an baktığımızda eksiğimiz 5 gibi gözüküyor. 7'si de 8'i de var ama tamamen bütçeyle alakalı. Sonuçta uzun bir lig, kupa oynayacaksın. Bunun yağmuru var, sakatlığı var. İçimde ne fırtınalar kopuyor, izah etmem mümkün değil. Zaten 4-5 oyuncumuz daha önce uzun sakatlık döneminden geçmiş. 1-2 savunma oyuncusu alayım diyerek geçiştirmek de olmaz. Kafamdaki Trabzonspor rakibine saygı duyan, kendisine de saygı duyulan bir takım olacak. Trabzonspor için, 'Maddi zorluklar içindeyiz. Ceremesini yapanlar çeksin' deme lüksümüz yok. Sosa bir an önce sahalara dönmek için özveriyle çalışıyor. Onur ve Burak ciddi anlamda kaptanlık yapıyor. Biz oyunculara sevgi veriyoruz, onlar da bu samimiyeti görüyor."