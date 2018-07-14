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ayrılık kapısını açtı

Her sorulduğunda, “Barcelona’da kalmak istiyorum” diyen 23 yaşındaki savunmacı fikir değiştirdi ve şöyle konuştu: “Daha çok süre alacağım bir kulüpte oynamayı isterim.”

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Yerry Mina ayrılık kapısını açtı
'de Sportif Direktör Comolli ve Başkan 'un göreve geldikleri günden itibaren transferi için yoğun mesai harcadığı Barcelonalı Yerry Mina ilk kez bir açıklamasıyla umut ışığı verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de önceki gün "Almak için uğraş verdik" dediği 23 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu 'nda 3 gol atarak dikkatleri çekerken, transferle ilgili sorulara hep, "Barcelona'da mutluyum. Orada kalmak ve kendimi kanıtlamak istiyorum" yanıtını vermişti. , ESPN'e verdiği röportajdaki cevaplarla ise kapıyı açtı. Genç yıldız ilk kez Barça'dan ayrılabileceğine vurgu yaparken, "Baskının daha az olduğu ve daha çok süre alabileceğim bir kulüpte oynamak istiyorum. Barcelona'da kalsam da başka bir takıma gitsem de elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
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Yerry Mina ayrılık kapısını açtı
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