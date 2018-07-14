Yerry Mina ayrılık kapısını açtı

Fenerbahçe
'de Sportif Direktör Comolli ve Başkan Ali Koç
'un göreve geldikleri günden itibaren transferi için yoğun mesai harcadığı Barcelonalı Yerry Mina ilk kez bir açıklamasıyla umut ışığı verdi
. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de önceki gün "Almak için uğraş verdik"
dediği 23 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Dünya Kupası
'nda 3 gol atarak dikkatleri çekerken, transferle ilgili sorulara hep, "Barcelona'da mutluyum. Orada kalmak ve kendimi kanıtlamak istiyorum"
yanıtını vermişti. Yerry Mina
, ESPN
'e verdiği röportajdaki cevaplarla ise kapıyı açtı. Genç yıldız ilk kez Barça'dan ayrılabileceğine vurgu yaparken, "Baskının daha az olduğu ve daha çok süre alabileceğim bir kulüpte oynamak istiyorum. Barcelona'da kalsam da başka bir takıma gitsem de elimden gelenin en iyisini yapacağım"
dedi.