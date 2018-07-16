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'ın geri dönüş tarihi belli oldu

Kasığındaki sakatlık nedeniyle 'un Slovenya kampından ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden golcü futbolcu , ameliyat edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 17:51
Burak Yılmaz'ın geri dönüş tarihi belli oldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları nedeniyle Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından oyuncunun başarılı bir şekilde ameliyat edildiği ve müşahede altına alındığı belirtildi.

Açıklamada 'ın sağlık durumu hakkında görüşüne yer verilen Paksoy, "Burak 4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacaktır." dedi.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da Burak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadığı kaydedildi. Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, "Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir." ifadesini kullandı.

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Burak Yılmaz'ın geri dönüş tarihi belli oldu
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