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'un rakibi

Atiker , Hollanda kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Yeşil beyazlıları Hollanda'nın güçlü takımlarından ile kapışacak!

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:31
Konyaspor'un rakibi Ajax

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamlayan Atiker 'da oyunculara 2. etap Hollanda kampı öncesi 4 gün izin verildi.

2018-2019 sezonu birinci etap kampını 4-15 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede'de tamamlayan spor'da oyunculara 4 gün izin verildi. Yeşil beyazlılar 20 Temmuz'da ikinci etap hazırlıkları için İstanbul'dan Hollanda'ya giderek Arnheim'de bulunan bir otelde kampa girecek.

Konyaspor, 23 Temmuz'da daha sonra belirlenecek bir takımla, 26 Temmuz'da Hollanda Eredivise Lig takımlarından Ajax ve 31 Temmuz'da da yine Hollanda Eredivise Lig takımlarından NAC Breda ile olmak üzere 3 özel karşılaşma oynayacak. 20 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampı 1 Ağustos'ta sona erecek.

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Konyaspor'un rakibi Ajax
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