Phillip Cocu: Enerji doluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Hollanda basınına yeni göreviyle ilgili konuştu. Cocu, "Kariyerimdeki bu yeni macera için enerji doluyum. Comolli, ben ve başkan Ali Koç ile Fenerbahçe'de başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. Futbolculuk döneminde Kadıköy'de oynadığı maçlardan sarılacivertli taraftarları tanıdığını söyleyen Cocu, "Stadyumdaki havayı çok iyi biliyorum. Taraftarlar inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Gerçekten etkileyici" yorumunu yaptı.

BAŞKANIN GELMESİ ÖNEMLİYDİ

BAŞKAN Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli ile kariyerinde yeni bir başlangıç yaptığını söyleyen 47 yaşındaki Cocu şunları söyledi: "Bana anlattıkları planlar ve projeler gerçekten umut vadediyor. Başkan Koç seçimi kazandıktan sonra İtalya'ya yanıma kadar geldi. Bu benim için özel bir anlam taşıyor. Çünkü ne kadar ilgili olduğunu gösterdi. Ben de buraya başarılı olmak, kupalar kazanmak için geldim."

YAKINDA TAŞINACAĞIM!

SÜREKLI düşünen bir insanım. Kararları bir anda vermem. Ben neysem oyum. Kolay kolay kafası karışan çok çabuk değişen biri değilim.

KENDIMDEN her zaman bir şeyler bekliyorum. Aynı zamanda oyuncu ve yardımcılarımdan da beklenti içindeyim.

ŞIMDILIK Avrupa yakasında bir otelde kalıyorum. Yakında Asya tarafında bir eve taşındığımız zaman hem tesislere hem de stada daha yakın olacağım.

FERDİ, LOZAN'DA BRANDA KAMPA KATILDI

FENERBAHÇE'NIN, NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, İsviçre'nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldu. Hollanda genç milli takımı oyuncusu, öğle yemeği öncesi teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Günün ikinci çalışmasına katılan 1999 doğumlu futbolcuyla Cocu'nun yardımcılarının yakından ilgilendiği öğrenildi. Bu arada adalesinde ağrısı bulunan İsmail Köybaşı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

KIRMIZI BRANDA

Cocu dün sabah idmanının ilk 15 dakikasının ardından taktik çalışmasının görülmemesi için tesislere kırmızı branda çektirdi.