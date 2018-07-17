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Son dakika: ve , için görüşmelerine başladı!

'ın takımı ile 'ın Bafetimbi i için görüşmelere başladığı yazıldı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:10
Son dakika: Galatasaray ve Al Hilal, Gomis için transfer görüşmelerine başladı!

'dan 'ın Fransız yıldızı Bafetimbi i ile ilgili flaş bir iddia geldi!

'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmlere başladı. Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 gol atmış, Spor Toto Süper Lig'i de gol kralı olarak tamamlamıştı.

2018/19 Biten Transferler

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Son dakika: Galatasaray ve Al Hilal, Gomis için transfer görüşmelerine başladı!
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