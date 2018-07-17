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Terim ve Kocaman'dan için zıt yorumlar!

Türk futbolunun iki usta teknik direktörü ve , 'na damgasını vuran savunma ağırlıklı futbolu değerlendirdi. Fenerbahçe taraftarları, birbirine zıt değerlendirmelerde bulunan iki hocadan bakın hangisine destek verdi...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 09:35
Terim ve Kocaman'dan Dünya Kupası için zıt yorumlar!

AYKUT KOCAMAN: BİZİM OYUNUMUZUN TA KENDİSİ!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü , 'nı A Spor'a yorumladı.

Finalde sergilenen futbolu, kendilerinin de Türkiye'de uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Kocaman, "Final, bugünün oyununun nereye gittiğinin gösteren, iki doğru takımın maçıydı. Birçok açıdan benim oyunuma benzediğini anlıyorum. Bizim ülkemizin şartlarına uygun şekilde harmanlamaya çalıştığımız oyunun ta kendisi. Bu oyun benim oyunum değil, onların oyunu ve biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde bu oyunu izleyip, yorumlayanlarla, benim gibi düşünenler arasında büyük fark olduğunu söyleyebilirim. Futbol artık netice oyunu. Bunu severek ve isteyerek söylemiyorum ama böyle bir gerçek var" dedi.

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Terim ve Kocaman'dan Dünya Kupası için zıt yorumlar!
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