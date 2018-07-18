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Bafetimbi 'in menajerinden ayrılık açıklaması

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Bafetimbi Gomis'in menajerinden ayrılık açıklaması

'da transferin gözde isimleri arasında yer alan Fransız yıldız 'in peşini ve takımları bırakmıyor. Tekliflerle ile ilgili SABAH'a konuşan ve iddiaları yalanlamayan Fransız golcünün menajeri Etienne Mendy, "Gomis, kesinlikle Katar'a ya da başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor. G.Saray'da kalmak istiyor" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçen Fransız forvet için 10 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflere kapısının açık olduğu belirtildi.

MANCHESTER CITY KAMPINDA
'nin ABD'de düzenlenecek yaz kampının kadrosunda, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'ın formasını giyen Jason Denayer'e de yer verildi. Sarı kırmızılı takım teknik direktör 'in isteğiyle Belçikalı stoperi bu sezon da kiralamak için girişimde bulunmuştu.

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Bafetimbi Gomis'in menajerinden ayrılık açıklaması
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