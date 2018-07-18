Bafetimbi Gomis'in menajerinden ayrılık açıklaması

Galatasaray'da transferin gözde isimleri arasında yer alan Fransız yıldız Gomis'in peşini Katar ve Suudi Arabistan takımları bırakmıyor. Tekliflerle ile ilgili SABAH'a konuşan ve iddiaları yalanlamayan Fransız golcünün menajeri Etienne Mendy, "Gomis, kesinlikle Katar'a ya da başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor. G.Saray'da kalmak istiyor" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu geçen Fransız forvet için 10 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflere kapısının açık olduğu belirtildi.

JASON DENAYER MANCHESTER CITY KAMPINDA

Manchester City'nin ABD'de düzenlenecek yaz kampının kadrosunda, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'ın formasını giyen Jason Denayer'e de yer verildi. Sarı kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Belçikalı stoperi bu sezon da kiralamak için girişimde bulunmuştu.