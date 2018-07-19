Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı

, 'nü kutladı

Fenerbahçe Başkanı , sarı lacivertli kulübün kuruluşunu simgeleyen 19.07 'nü, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile kutladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:03
Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı , "19.07 " nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Koç, kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarım. En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe. Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuzlar dilerim. Kalpler beraber."

Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN