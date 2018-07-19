Transfer derbisi: Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor

Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Genç forvetle ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğu, Beşiktaş'ın ise iki ezeli rakibe nazaran arkada kaldığı öğrenildi.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Geçen sezon Sparta Rotterdam II takımı ile Tweede Divisie'de forma giyen ve 26 maça çıkan Halil İbrahim, 21 gole imza atmıştı. Özellikle AFC Amsterdam maçında hat-trick yapan, Koninklijke'ye karşı alınan 6-1'lik galibiyette de 5 gole imza atan genç futbolcu transferin gözdesi durumunda.

3 BÜYÜKLER ONUN PEŞİNDE

SANTRFOR, 10 NUMARA,SAĞ VE SOL FORVET

Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla durumunu sordurduğu, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Halil İbrahim'e Hollanda'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Santrfor, 10 numara, sağ ve sol forvet olarak forma giyebilen Halil İbrahim için özellikle Fenerbahçe'nin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYORLAR

Transfere dair çalışmalarını sürdüren 2 kulübün önümüzdeki günlerde Sparta Rotterdam'a resmi teklif yapması bekleniyor.

HABER: Serkan AKKOYUN