Boudewijn Zenden: Phillip Cocu şampiyonluğa oynayan takım için uygun

Phillip Cocu'nun 3 yıl şampiyon yaptığı PSV Eindhoven'un başında artık Mark van Bommel var… Hollanda ekibinin önceki gün Galatasaray'la yaptığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçı sonrası, görevine artık Van Bommel'in yardımcısı olarak devam eden Boudewijn Zenden ile konuştuk. Cocu'nun kader arkadaşı bizi Türkçe olarak ''Merhaba, nasılsınız?'' diyerek karşılarken hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la ilgili sorularımıza yanıt verdi.

COCU'YA ZAMAN VERİLMESİ GEREKİYOR

Futbolculuktan beri Cocu ile berabersiniz. Fenerbahçe'ye gidişi için yorum yapar mısınız?

Fenerbahçe, Cocu'yu getirerek harika bir iş yaptı. Cocu çok başarılı bir teknik direktör. Her zaman kazanmak isteyen biri ve bu yüzden şampiyonluğa oynayan takımlar için uygun profilde. Kendisi ile özdeşleşen (4-3-3) bir oyun felsefesi var ama oyun içinde zorluklarla karşılaştığında kazanmak için taktiksel değişikliklere gidebilecek esnekliğe de sahip. Farklı bir ülkeye gitmek sadece teknik direktör için değil futbolcu için de zordur. Cocu'ya zaman verirlerse çok başarılı olacaktır.

TÜRKLERE KARŞI OYNADIM!

Türkiye Ligi hakkındaki görüşleriniz neler?

Türkiye Ligi'ni iyi biliyorum, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet üst düzeyde. Arada sürpriz (Başakşehir'i kastederek) yapan takımlar da oluyor. Futbolcuyken Barcelona ile Galatasaray'a, Marsilya ile de Beşiktaş'a rakip olmuştum.

TERİM'İ TANIMAYAN YOK

Galatasaray'ı nasıl buldunuz?

Biz (PSV) çok genç bir takımla mücadele ettik. Daha zamana ihtiyacımız var. Hazırlık maçlarının sonucu önemsiz. Galatasaray bize kaybetti ama takım olarak büyük potansiyelleri olduğunu söyleyebilirim. Fatih Terim gibi iyi bir teknik adama sahipler. Fatih Terim'i zaten tanımayan yok!