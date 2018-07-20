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, ile İstanbul'da özel maç yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren , 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya Serie A’nın köklü ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 13:52
Trabzonspor, Cagliari ile İstanbul'da özel maç yapacak

Trabzonspor'un 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oynanacak olan Cagliari maçıyla bordo-mavili takım, yeni sezon öncesi İstanbul'daki taraftarlarının karşısına ilk defa çıkmış olacak. 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri

Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şöyle ise şöyle: "Doğu Tribünü: 30 TL, Batı Tribünü: 40 TL ve VIP: 100 TL."

mücadelesinin biletleri hem e-bilet hem de kağıt bilet olarak satılacak.

AĞAOĞLU KAMPA GELDİ

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında sürdüren 'un kampına Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Bu sabah saatlerinde Slovenya'ya gelen Ağaoğlu, antrenman öncesi Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra futbolcularla da görüştü.

Trabzonspor ile aynı yerde kamp yapan Çaykur Rizespor'un Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu da antrenman sahasına giderken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile kısa bir süre sohbet etti.

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Trabzonspor, Cagliari ile İstanbul'da özel maç yapacak
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