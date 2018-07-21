CANLI | Fenerbahçe - Feyenoord

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Feyenoord ekibi ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 21.00'da başlayan karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.
FENERBAHÇE 3-0 FEYENOORD (İLK YARI OYNANIYOR)
7' Eljif Elmas
14' Giuliano (p)
18' Valbuena
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano
FEYENOORD: Bijlow, St Juste, Botteghin, Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghouis, Van Persie, Larsson