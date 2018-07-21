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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında Hollanda ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 21:18
CANLI | Fenerbahçe - Feyenoord

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın ekibi ile hazırlık maçında karşılaşıyor. 21.00'da başlayan karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor.

FENERBAHÇE 3-0 FEYENOORD (İLK YARI OYNANIYOR)
7' Eljif Elmas
14' Giuliano (p)
18' Valbuena

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano

FEYENOORD: Bijlow, St Juste, Botteghin, Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghouis, Van Persie, Larsson

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CANLI | Fenerbahçe - Feyenoord
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