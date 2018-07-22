Fenerbahçe avantajı koruyamadı, Feyenoord ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe 7. dakikada Eljif Elmas, 14. dakikada Giuliano (p) ve 18. dakikada Mathieu Valbuena'dan bulduğu gollerle 3-0 öne geçerken Feyenoord 87. ve 90+6'te Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'dan bulduğu gollerle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

FENERBAHÇE 3-3 FEYENOORD (MAÇ SONUCU)

7' Eljif Elmas

14' Giuliano (p)

18' Mathieu Valbuena

87' Steven Berghuis

90' Jens Toornstra

90+6' Steven Berguis (p)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano

FEYENOORD: Bijlow, St Juste, Botteghin, Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghouis, Van Persie, Larsson

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada Giuliano'nun ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow'dan sekti. Dönen topa ceza sahası dışından plase vuran Eljif, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada ceza sahası içinde Malacia'nın Barış'ı düşürmesi sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada topun başına geçen Giuliano, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

18. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

32. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper'e Botteghin'in müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

33. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bijlow kurtardı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada orta sahadan gelen topla defansın arkasına sarkan Robin van Persie, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

61. dakikada Valbuena'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alıcı'nın ceza sahasına çalımlarla girip yaptığı plase vuruşu kaleci Bijlow kornere çeldi.

83. dakikada sol kanatta topla buluşan Vilhena'nın topu sürüp, ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Erten kontrol etti.

87. dakikada Berghuis'un ceza yayı üzerinden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak içeri girdi. 3-1

90. dakikada Berghuis'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Toornstra kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+5. dakikada ceza sahası içinde Islan'nın Vilhena'ya yaptığı müdahale sonucunda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada Berghuis'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Volkan xx (Erten dk. 64 x), Isla xx, Neustaedter xx, Skrtel xx (Yiğithan dk. 85 ?), Hasan Ali xx (Serhat dk. 75 ?), Mehmet Topal xx (Ferdi dk. 80 ?), Eljif xxx, Barış xxx (Josef de Souza dk. 63 x), Valbuena xxx (Dirar dk. 64 x), Giuliano xxx, Alper xx (Samed dk. 75 ?)

Yedekler: Berke, Ahmethan, Ozan, Salih Uçan, Şener

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Feyenoord: Bijlow x, Van Der Heijden x, Juste xx (Nieuwkoop dk. 63 x), Botteghin xx, Malacia x (Verdonk dk. 80 ?), Vilhena xx, Toornstra xx, Larsson x, Berghuis xx, Wehrmann x (Ayoub dk. 72 ?), Robin van Persie x (Vente dk. 73 x)

Yedekler: Sven Van Beek, Boetius, Orkun Kokcu, Jones, Hankouri, Ten Hove, Burger, Geertruida

Teknik Direktör: Van Bronckhorst

Goller: Eljif (dk. 7), Giuliano (dk. 14 pen.), Valbuena (dk. 18) (Fenerbahçe), Berghuis (dk. 87 ve 90+6 pen.), Toornstra (dk. 90) (Feyenoord)

Sarı kartlar: Eljif (Fenerbahçe), Berghuis (Feyenoord)