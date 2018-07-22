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, 'la anlaştı

, ile sözleşmesi sona eren ile anlaştı. Yasin Öztekin'in, yarın yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren spor'un kampına katılacağı belirtildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 11:53
Yasin Öztekin, Bursaspor'la anlaştı

ekiplerinden , ile sözleşmesi sona eren ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, spor yöneticileri, teknik direktör 'nın yeni sezonda kadroda görmek istediği Yasin Öztekin'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yasin Öztekin'in Bursaspor'un teklifini kabul ettiği menajeri tarafından yöneticilere bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüple prensipte anlaşan Yasin Öztekin'in, yarın yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor'un kampına katılacağı belirtildi.

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Yasin Öztekin, Bursaspor'la anlaştı
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