35’ten sonra köyüme döneceğim

Dünya Kupası
'nı finalde kaybeden Hırvatistan'da ortaya koyduğu performansla yıldızını parlatan Beşiktaş'ın stoperi Vida, kariyeri ve kupayla ilgili açıklamalar yaptı. 10 bin nüfuslu Donji Miholjac'ta domuz yetiştirdiği çiftliğinde Hırvat basınına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Yaptığım işi seviyorum. Futbola konsantre haldeyim. Oynamak için daha çok zamanım var. Ciddi sakatlık yaşamazsam 35 yaşına kadar oynamak istiyorum. Sonra köyüme dönüp çiftçilik yapabilirim. Toprakla uğraşmayı seviyorum"
dedi. SUBASIC BUNU HEP YAPIYOR
Dünya Kupası sonrası ülkeye dönüşlerinde yapılan törende düşme tehlikesi yaşayan Vida, "Çok yorgunduk ama çok da heyecanlıydık. İnsanlar Zagreb'e akın etmişti. Bir anda yağmur başladı. Ayağım kaydı ve az kalsın otobüsten düşüyordum. Şanslıyım ki Subasic beni tuttu.
Zaten bu işi yüzlerce kez yapıyor" diye konuştu.
Kariyeri sonrası dönmeyi istediği köyünde basına poz veren Vida, "Beni Dünya Kupası'nda üzen tek şey, imza isteyen vatandaşlarımızın hepsinin talebine karşılık verememek oldu" dedi.