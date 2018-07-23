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Abdülkadir Ömür'den iddialarına yalanlama

ekiplerinden 'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Portekiz ekibi 'ya gitmek istediği yönündeki iddiaları bordo mavili ekibin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı mesajla yalanladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:00
Abdülkadir Ömür'den Benfica iddialarına yalanlama

'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, tek düşüncesinin uzun yıllar Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden Abdülkadir Ömür'ün, bazı yabancı basın yayın organlarında kendi ağzından "'ya gitmek istiyorum" şeklinde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ömür ise, "Böyle bir açıklamam kesinlikle olmamıştır. Tek düşüncem uzun yıllar Trabzonspor'uma hizmet etmektir. Bu benim için en büyük onurdur" dedi.

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Abdülkadir Ömür'den Benfica iddialarına yalanlama
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