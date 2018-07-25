Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi

Sarı-lacivertli kafileyi Adnan Menderes Havalimanı'nda Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile kulübün 9 ve 11 yaş altı takımlarının futbolcuları karşıladı.

Orhunbilge, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'ya çiçek verirken minik futbolcular ise Fenerbahçeli futbolculara incir ikram etti.

Takımlarını havalimanında karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel, Valbuena ile Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer'e yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kafile havalimanından ayrılırken "Aziz Yıldırım ihraç edilsin", "Aziz Yıldırım hesap verecek" şeklinde tezahürat yaptı.