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, 4 yıllığına 'ta

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Umut Nayir, 4 yıllığına Beşiktaş'ta
, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 'i renklerine bağladı. Bonservisi Osmanlıspor'da olan ancak sözleşmesini tek taraflı fesheden 25 yaşındaki oyuncuyla daha önceden anlaşan Kartal, kulübüyle olan sorunları da çözdü ve golcü futbolcuyla 4 yıllık mukavele yaptı. Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, "2 milyon lira bonservis ve Umut Nayir'in satışından yüzde 25 pay karşılığında anlaştık" dedi. Beşiktaş, hukuki sorunla karşılaşmamak için Osmanlı ile anlaşma yoluna giderken, oyuncuya da yıllık 1 milyon 750 bin TL ödenecek. Umut, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 34 maçta 14 gol kaydetti. Golcü futbolcu, 2017'de Göztepe, geçen sezon ise Ankaragücü ile 'e yükselme başarısı göstermişti. 1.91 boyundaki forvet, aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi...
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Umut Nayir, 4 yıllığına Beşiktaş'ta
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