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, 'i renklerine bağladı

ekiplerinden , Hollandalı orta saha oyuncusu 'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 19:37
Kayserispor, Tjaronn Chery'i renklerine bağladı

Kulübünden yapılan açıklamada, Çin'in Guizhou Zhicheng takımından 30 yaşındaki oyuncu Chery ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbolcunun yıllık ücreti konusunda iyi bir anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllık ücretinin büyük bir kısmının da Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Böylece, kulübümüze maliyeti diğer oyuncularımızın ortalamasına getirilen ofansif orta saha ve kanat oynayabilen iyi bir futbolcu daha kazandırılmıştır."

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Kayserispor, Tjaronn Chery'i renklerine bağladı
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