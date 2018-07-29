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'ta bir ayrılık daha! ve !

'ta sıcak transfer gündemi! , için Beşiktaş'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi teklifi görüşüyor. Kulüplerin kısa sürede anlaşması ve Pepe'nin Wolves'a transfer olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 17:02
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pepe ve Wolverhampton!

bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda 'de mücadele edecek 'ın kadrosuna katmak istediği , teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic'in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak. (Ntv Spor)

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pepe ve Wolverhampton!
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