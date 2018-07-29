Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş transfer haberi: Ospina tamam, Harun için son görüşme!

haberi: tamam, Harun için son görüşme!

, forması giyen 'yla her konuda anlaştı. file bekçisi Harun'u da gündemine alan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyla görüştükten sonra son kararı verecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 15:38
Beşiktaş transfer haberi: Ospina tamam, Harun için son görüşme!

'ta kaleci i konusunda girişimler sürüyor. Fabri'nin 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a gitmesinin ardından kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, ve 'i gündemine almıştı.

Ospina ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Harun Tekin'le görüştükten sonra bu transferi noktalayacak. Harun'u ilk sıraya alan yönetim, eğer bu isim için 'la anlaşmaya varamazsa, Ospina'yı kadroya dahil edecek.

Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

OSPINA'YA 1,5 MİLYON EURO

Bernd Leno'nun Bayer Leverkusen'den Arsenal'a transfer olması sonrasında Arsenal'da forma şansı kalmayan Ospina, takımdan ayrılmak istediğini daha önce belirtmişti. Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'a 1 milyon 500 bin Euro teklif etti. İngiliz kulübü transfere sıcak bakıyor.

HARUN TEKİN İÇİN SON TEKLİF YAPILACAK

Kolombiyalı kaleciyle her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın, bu hafta içinde Harun'dan gelecek cevaba göre transferi netleştirmesi bekleniyor. Harun Tekin için spor 3 milyon Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş bu transferi 1 milyon + takas karşılığında tamamlamanın peşinde. Ospina'nın temsilcileriyle görüşen yönetim, Harun transferinde sonuca varamazsa, önümüzdeki hafta içinde Ospina'yı Türkiye'ye getirecek ve bu futbolcuya resmi imzayı attıracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş transfer haberi: Ospina tamam, Harun için son görüşme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN