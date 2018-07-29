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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

Son dakika Haberleri! , , ve 'un transfer gündeminde yer alan belki de son dakika olarak haberlere düşebilecek, 29 Temmuz 2018 tarihli öne çıkan transferler iddiaları bu haberde...

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ - 29 TEMMUZ 2018

Kulüpler yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... Transferin hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde. Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

Giriş Tarihi: 29.07.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 11:24
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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

BEŞİKTAŞ

FANATİK: "BEŞİKTAŞ'TA ALICILAR KAPIYA DAYANDI ! PEPE ADA YOLUNDA"

"Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı için çalışmalarını sürdüren Wolverhampton, son olarak teklifini 7 milyon Pound'a (45 milyon TL) çıkardı. 35 yaşındaki stoperin kulüple 1 yıllık kontratının kalmasını göz önnünde bulunduran yönetim, öneriye sıcak bakıyor."

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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

VİDA'YA ÇİFTE KANCA

"Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda değerini katlayan Vida için Monaco ile West Ham United'ın ısrarı sürüyor. Gelecek hafta İstanbul'a gelecek olan tecrübeli oyuncu, Yönetimi'yle görüşüp geleceğini belirleyecek."

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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

SÖZCÜ: TAKVİYELER VIDA'DAN

", Hırvatistan'la Dünya Kupası ikincisi olan yıldızı Domagoj Vida'nın satışından gelecek kaynakla Chadli, Aboubakar ve Mignolet'yi renklerine bağlamayı planlıyor."

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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

GALATASARAY

AKŞAM: ANDRE SILVA'DA TERİM ETKİSİ

"Milan'ın genç forvetini kiralamak isteyen , Fatih Terim'in İtalyan ekibiyle olan iyi ilişkilerini kullanacak. Bu in 10 gün içinde netleşmesi bekleniyor."

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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

GALATASARAY İÇİN O TEKLİFİ REDDETTİ

"Bild gazetesi, bonservisi Schalke'de bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Benedikt Höwedes'in, 'da forma giyebilmek için Düsseldorf'tan gelen teklifi reddettiğini yazdı. 30 yaşındaki savunmacı Türkiye'yi istiyor."

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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

AÇIK MERT KORKUSUZ: GALATASARAY'DAN, MORENO'YA KANCA

"Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kaliteli bir stoper isteyen Fatih Terim, İspanyol ekibi Real Sociedad'da forma giyen Hector Moreno için şartları zorlamasını talep etti."

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Günün Haberleri - , , , Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]
Günün Transfer Haberleri - Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Transfer Haberleri [29 Temmuz 2018]

FANATİK: ANDRE SILVA'YA "COME TO GALATASARAY"

" ile Milan'ın golcüsü Silva arasındaki yıllık ücret pazarlığı devam ederken, devreye taraftarlar da girdi. Portekizli yıldızın son paylaştığı fotoğrafların altı tamamen Galatasaray'a gel "Come to Galatasaray" yorumlarıyla doldu."

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