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, transferini bitiriyor

Başkanı katıldığı bir televizyon programında müjdeyi verdi. Ağaoğlu, ekibi Lorient'de forma giyen Senegal'li oyuncu 'nin bu akşam 'a geleceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 20:24
Trabzonspor, Zargo Toure transferini bitiriyor

'un 51. yıl kutlamaları kapsamında bu akşam Akyazı'da Samsunspor maçıyla yapılacak sezon açılışı öncesi açıklamalarda bulunan başkan taraftara transfer müjdesi verdi.

takımlarından Lorient'de forma giyen 28 yaşındaki stoper 'yi bu akşam 'a getireceklerini açıklayan Ağaoğlu, "Zargo Toure transferinde anlaşma tamam. Bu akşam geliyor." dedi. Uzun süredir bordo mavili ekibin gündeminde olan İranlı stoper Majid Hosseini hakkında da son durumu aktaran Ağaoğlu, "Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Kulübünden çıkış belgelerini aldık. Kısa sürede açıklayacağız"? ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

Ağaoğlu, Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e gelen transfer teklifleri hakkında da konuştu ve, "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerlerini bulduklarını düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir." dedi.

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Trabzonspor, Zargo Toure transferini bitiriyor
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