Trabzonspor, Zargo Toure transferini bitiriyor

Trabzonspor'un 51. yıl kutlamaları kapsamında bu akşam Akyazı'da Samsunspor maçıyla yapılacak sezon açılışı öncesi açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu taraftara transfer müjdesi verdi.

Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Lorient'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Zargo Toure'yi bu akşam Trabzon'a getireceklerini açıklayan Ağaoğlu, "Zargo Toure transferinde anlaşma tamam. Bu akşam geliyor." dedi. Uzun süredir bordo mavili ekibin gündeminde olan İranlı stoper Majid Hosseini hakkında da son durumu aktaran Ağaoğlu, "Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Kulübünden çıkış belgelerini aldık. Kısa sürede açıklayacağız"? ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

Ağaoğlu, Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e gelen transfer teklifleri hakkında da konuştu ve, "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerlerini bulduklarını düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir." dedi.