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'dan Abdülkadir Parmak açıklaması

Teknik Direktörü ve bordo mavili ekibin yeni transferi , hazırlık maçında Samsunspor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 00:38
Ünal Karaman'dan Abdülkadir Parmak açıklaması

'un 51'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında oynanan ve bordo mavili ekibin Samsunspor'u 3-0 mağlup etmesiyle sonuçlanan mücadelenin ardından spor Teknik Direktörü , iyi bir hazırlık döneminden sonra, iyi bir hazırlık maçı geçirdiklerini ve takım oyununu beğendiğini söyledi.

Karaman maç sonunda yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Hem yurt dışında hem burada ağır antrenmanlar yaptık. Bunları kaldırmak kolay hadiseler değil. Skordan ziyade oyuncularımızın saha içerisinde ürettikleriyle alakalı beklentilerimiz vardı. Olumlu ya da olumsuz biz sahada görmek istediklerimizi gördük. Yaşlısından gencine hepimizin ayakları yere basacak. Evet, yorgunluğumuz olacak ama yorgunluğu aştığımız anda biz büyük bir takım olacağız. Bu anlamda hazırlık ise bizim için en kral hazırlık dönemi oldu diyebilirim. Her şeyi görme noktası içerisinde oyuncularımızın da kendisini görmesi açısından iyi oldu. Yorgunluk hiçbir şekilde bizim mazeretimiz değil. Bu yorgunlukları aşarak bir noktaya geleceğiz. Yeni katılan arkadaşlarımız da olacak. Onların da rekabet oluşturmasıyla lige kadar daha hazır bir Trabzonspor olarak taraftarımızın önüne çıkacağız. Umutluyuz inşallah güzel olacak."

ABDÜLKADİR PARMAK A TAKIMDA YER ALACAK

Karaman hazırlık maçında oynama şansı verdiği genç oyuncular Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yeni sezonda takımda yer alacağını sözlerine ekledi.

VAHİD AMİRİ: "TAKIMDA İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR"

Trabzonspor'un yeni transferi ise takımda çok iyi arkadaşlık ortamı olduğunu ifade etti. Amiri, "Takımın başarılı olması benim gol atıp atmamamdan daha önemli. Çok güzel bir takımımız var. Arkadaşlık ortamı çok iyi. Elimden geleni yapacağım ve takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar. Çok sıcak kanlı bir ortam var. Hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda çok güzel işler çıkartacağımıza inanıyorum" diye konuştu

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Ünal Karaman'dan Abdülkadir Parmak açıklaması
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