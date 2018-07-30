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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan Süper Ligi'nin şampiyonu ile karşı karşıya gelecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 09:59
AEK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. AEK - Galatasaray maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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AEK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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