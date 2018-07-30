AEK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındadeplasmanda Yunanistan Süper Ligi ekiplerindenile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. AEK - Galatasaray maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.