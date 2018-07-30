Anderson, Adana Demirspor'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, transferde bombayı patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luis de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Adana Demirspor'umuz dünya yıldızı Anderson Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Manchester United ile sayısız başarılara imza atan Anderson, Adana Demirspor'umuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson, Porto,Manchester Unıted,Fiorentina,İnternacional ve Coritiba formalarını giyerken Manchester United formasıyla da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Dünyanın çeşitli takımlarda başarıyla forma giyen Anderson'u transfer ettiklerini söyleyen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak,transferin mavi-lacivertli camiaya hayırlı olmasını diledi."

ANDERSON'DAN A SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMA

Adana Demirspor'a transfer olan Anderson, Türkiye'deki ilk röportajını A Spor'a verdi. İşte Anderson'un açıklamaları:

"2 HAFTA İÇİNDE FİZİKEN HAZIR OLURUM"

"Başkana bana verdiği şans için çok teşekkür ediyorum. Onun güvenini boşa çıkarmayacağım. İki hafta içinde fizik olarak en iyi şekle bürüneceğim. Takımı Süper Lig'e emin adımlarla çıkaracağız."

"ADRİANO, PEPE VE QUARESMA İLE KONUŞTUM"

"Buraya gelmeden önce Adriano, Pepe ve Quaresma ile konuştum. Hava sıcaklığı konusunda bir problem yaşayacağımı sanmıyorum."

"TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALDIM"

"Daha önce Türkiye'den teklif aldım ama başkanımızdan aldığım teklif beni çok mutlu etti. Daha önce aldığım tekliflerde böyle bir şey hissetmemiştim."

MURAT SANCAK: "ANDERSON BURADA YENİDEN DOĞACAK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Anderson transferinin perde arkasını anlattı:

"Anderson'u gündemimize getiren kişi menajer Metin Korkmaz'dır. 1 haftadır görüşüyoruz. Dünya çapında bir yıldız Anderson. 5-6 aydır futbol oynamamış, fazla kiloları var diye eleştiriler olabilir ama ben inanıyorum ki Anderson burada yeniden doğacak."