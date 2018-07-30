Beşiktaş'ın Simon Mignolet transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet, teknik direktör Jürgen Klopp tarafından takımın 29 kişilik Fransa kampı kadrosuna alınmadı.

Liverpool'un 75 milyon Euro karşılığında İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Roma'dan Brezilyalı kaleci Alisson'u transfer etmesinin ardından gözden düşen Mignolet'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 30 yaşındaki kalecinin taliplerinden biri de Beşiktaş.

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İngiliz ekibinin kamp kadrosunda Alisson, Loris Karius, Kamil Grabara ve Caoimhin Kelleher olmak üzere dört kaleci yer aldı.

Liverpool'un 2013 yazında bir başka İngiliz ekibi Sunderland'den 10.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mignolet, Liverpool ile 202 resmi maçta görev aldı. Geçtiğimiz sezon kaleyi Alman file bekçisi Loris Karius'a kaptıran Mignolet, Alisson'un gelişiyle üçüncü kaleci konumuna düştü.