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'ın transferinde flaş gelişme

İspanyol file bekçisi Fabri’nin 6 milyon Euro karşılığında ekibi Fulham’a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ’ın gündemindeki isimlerden , Liverpool’un 29 kişilik kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 21:19
Beşiktaş'ın Simon Mignolet transferinde flaş gelişme

'ın bir süredir gündeminde olan ekibi Liverpool'un Belçikalı kalecisi , teknik direktör Jürgen Klopp tarafından takımın 29 kişilik Fransa kampı kadrosuna alınmadı.

Liverpool'un 75 milyon Euro karşılığında (Seri A) ekibi Roma'dan Brezilyalı kaleci Alisson'u transfer etmesinin ardından gözden düşen Mignolet'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 30 yaşındaki kalecinin taliplerinden biri de Beşiktaş.

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İngiliz ekibinin kamp kadrosunda Alisson, , Kamil Grabara ve Caoimhin Kelleher olmak üzere dört kaleci yer aldı.

Liverpool'un 2013 yazında bir başka İngiliz ekibi Sunderland'den 10.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mignolet, Liverpool ile 202 resmi maçta görev aldı. Geçtiğimiz sezon kaleyi Alman file bekçisi Loris Karius'a kaptıran Mignolet, Alisson'un gelişiyle üçüncü kaleci konumuna düştü.

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Beşiktaş'ın Simon Mignolet transferinde flaş gelişme
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