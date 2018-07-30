Galatasaray'da öncelik Ahmed Musa

Gomis'in menajerine, "İyi bir teklif getirirseniz bırakmaya hazırız" mesajı veren Galatasaray bir yandan da golcü arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara, Milan'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Andre Silva önerilse de teknik heyetin forvet transferinde önceliği Ahmed Musa.

Nijerya forması ile Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Ahmed Musa'nın bonservisi Leicester City'de. İngilizler iki sene önce 20 milyon Euro bonservis ödediği 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor ancak Ahmed Musa, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddetti.

ASLAN 9 AĞUSTOS'U BEKLİYOR

Premier Lig'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar bekleme kararı alan Galatasaray, 9 Ağustos'tan sonra Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çalacak ve Nijeryalı forveti kiralamaya çalışacak.

Fatih Terim, Ahmed Musa'nın oyun stilini 2012-13 sezonunda gol kralı yaptığı Burak Yılmaz'a çok benzetiyor. Müslüman olan 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı istiyor.

AKBABA'NIN PARASI LİONEL CAROLE'DEN

Şu ana kadar 5 hazırlık maçı yapan Galatasaray'da en fazla süre alan isim 442 dakika ile Lionel Carole oldu. Teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmemesine rağmen Carole'ü oynatarak piyasa yapmasını sağladı. Sol bekte tercihi Nagatomo olan İmparator, Carole'ü gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız sol beki 1.5 milyon Euro'ya satmayı ve Emre Akbaba transferi için bütçe oluşturmayı planlıyor.

YUNUS AKGÜN SÖZLEŞMEYİ KAPTI

Hazırlık kampına altyapıdan 8 oyuncuyu götüren Galatasaray'da en dikkat çeken isim Yunus Akgün'dü. Son olarak Club Africain'le oynanan maçın ikinci yarısında süre alan Yunus, Onyekuru'nun galibiyeti getiren golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu. A takım kadrosuna dahil edilecek 18 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Asgari ücret alan Yunus'un maaşında iyileştirme yapılacak.