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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu , TFF Süper Kupa mücadelesinde Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu karşısında. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanadlda? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 21:19
Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, TFF Süper Kupa maçında ekibiyle karşı karıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te başlayacak. maçı Atv'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Akhisarspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile TFF görevlileri katıldı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak.

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:

GALATASARAY: Batı ve Kuzey Tribünleri
AKHİSARSPOR: Doğu ve Güney Tribünleri

TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

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Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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