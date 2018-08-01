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, 'i renklerine bağladı

, Almanya 3. Futbol Ligi ekibi SC'nin 2000 doğumlu oyuncusu 'i renklerine bağladı. 18 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 21:18
Galatasaray, Malik Karaahmet'i renklerine bağladı

Genç oyunculara yönelik transfer girişimlerini hızlandıran ; Ercan Şirin (2000), Mirza Cihan (2000), Emircan Seçgin (2002), Murat Şenel (2003) ve Ata Öztürk'ün (2003) ardından Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından SC'nin 18 yaşındaki oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İlk olarak Türkiye U17 Milli Takımı'nda dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncu Alman ekibi Frankfurt altyapısında futbola başladı. Ardından Karlsruhe SC ekibine geçen Malik, Türkiye Milli Takımı ile U15, U16 ve U17 seviyelerinde mücadele etti.

Galatasaray, Malik için Alman ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

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Galatasaray, Malik Karaahmet'i renklerine bağladı
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