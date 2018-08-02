Galatasaray'da Maicon gidiyor, iki stoper geliyor

PSV, Valencia ve AEK'ya basit goller yiyerek kaybeden Galatasaray, stoper transferine öncelik verme kararı aldı. Sarı kırmızılıları savunmaya bir değil, iki takviye yapmaya zorlayan nedenler ve yaşanan son gelişmeler şöyle:

1- GEÇİRDİĞİ sakatlık sonrası AEK'ya karşı 85 dakika göre alan Serdar Aziz'in bireysel hatasında gol geldi. Yıldız futbolcunun performansı henüz hazır olmadığının göstergesiydi.

2- SAĞ bekte denenen Ahmet Çalık, teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı. 24 yaşındaki futbolcu 4. stoper olarak düşünülüyor.

3- MAICON, savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim'in sistemine uymuyor. Brezilyalı futbolcuya kulüp arayan Cimbom, kiralama bedeli istemiyor ve oyuncunun 2.2 milyon Euro olan ücretinin bir kısmını karşılamaya hazır.

3- PREMIER Lig'de 9 Ağustos'ta transfer dönemi sona erecek ve Denayer'i kiralamak için Manchester City'nin kapısı çalınacak. Maicon'un yerine de tecrübeli ve oyun kurma becerisi yüksek yabancı stoper aranıyor.

MAİCON'UN İKİ YÜZÜ!

Maicon, rakibin golleriyle sonuçlanan hatalarıyla dikkat çekiyor. Brezilyalı stoper, AEK maçında duran toptan iki gol atmasına rağmen bir gole sebebiyet verdi. Geçtiğimiz sezon ise 12 kritik bireysel hataya imza atmıştı.

ASLAN GENÇ MİLLİLERİ TOPLUYOR

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'dan kaleci Emircan, G.Birliği'nden Ercan Şirin ve Florya ürünü Birhan Vatansever'i alan G.Saray, milli ve genç yetenekleri topluyor. Aslan, Alman ekibi Karlsruher'den forvet Malik Karaahmet ile Gazişehir Gaziantep'ten savunma oyuncusu Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı. U17 Milli Takım'da oynayan 2000 doğumlu iki gençle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

NDİAYE ELDEN KAÇIYOR

Galatasaray'ın uzun süredir yeniden kiralamak için peşinde koştuğu Ndiaye, Everton yolunda. İngiliz kaynaklarına göre Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Senegalli futbolcu için Stoke City ile anlaşmaya vardı. Sky Sports, oyuncunun da anlaşması durumunda bu transferin bir kaç içinde sonuçlanacağını duyurdu.