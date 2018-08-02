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'ten açıklaması!

'nin kadrosuna katmak istediği , kariyerine Avrupa'da devam edeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 13:01
Diego Reyes'ten transfer açıklaması!

Adı son dönemde ile haberlerinde anılan Meksikalı stoper , geleceği hakkında kısa bir açıklamada bulundu.

Sponsor spor giyim markasının ürün lansmanına katılan Diego Reyes, bazı tekliflerin masasında durduğunu ancak şu anda hiçbir takımla anlaşmadığını söyledi. Reyes, geçtiğimiz günlerde eski takımı Club America formasıyla tribünde maç izlemesinin hatırlatılması üzerine ise Meksika'ya dönmeyi düşünmediğini, kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

25 yaşındaki savunma oyuncusuna Fenerbahçe'nin dışında Watford ve Bordeaux'nun da ilgisi bulunuyor.

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Diego Reyes'ten transfer açıklaması!
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