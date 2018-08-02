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'de inadı devam ediyor

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Fenerbahçe'de Diego Reyes inadı devam ediyor

Elı kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran 'nun beklenenden daha iyi dönmesi 'de yüzleri güldürürken, transfer hesaplarını da büyük ölçüde değiştirdi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteğiyle transferde önceliği stopere veren sarı-lacivertliler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Listede ilk sırada yer alan ile temaslarını artıran sportif direktör Damien Comolli, bir yandan da alternatif isimlerle görüşmeler yapıyor. Taraftarların sosyal medyadan 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' şeklinde mesaj yağmuruna tuttuğu Meksikalı stoperin transferini bitirmeyi kafasına koyan Comolli, Reyes'i ikna etmeye çalışıyor. Porto ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 25 yaşındaki oyuncuyu West Ham, Newcastle United ve Bordeaux da kadrosunda görmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Diego Reyes inadı devam ediyor
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