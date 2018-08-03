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'de imzalayacak

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gelecek hafta evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak , uzun süredir peşinde olduğu lu stoper inde mutlu sona ulaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:06
Göztepe'de Titi imzalayacak

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Titi, 'un U21 takımıyla oynadığı hazırlık maçında forma giymezken, eşyalarını toplamaya başladı. Geçen sezon da ısrarla istediği 'ye kavuşmaya çok yaklaşan Göz-Göz'ün birkaç gün içinde 30 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını terleten deneyimli savunmacı 97 karşılaşmaya çıktı.

Titi iyle savunma sorununu çözen , orta saha ve santrfor takviye ederek çalışmalarını bitirecek.

Öte yandan Hollanda kampını noktalayıp 'e dönen Göztepe, oynadığı son hazırlık maçında Twente'ye 3-0 yenildi. Sahaya Beto - Traore, Reis, Hakan Çinemre, Gassama, Poko, Castro, Ngando, Halil, Gouffran, Deniz ilk 11'iyle çıkan Göz-Göz, ilk yarıyı 18'de Cantalapiedra ve 40'ta Bapoh'un golleriyle 2-0 geride tamamladı. Teknik direktör Bayram Bektaş ikinci yarıda tüm futbolcularına şans verirken, 72'de Trotman sonucu belirledi. Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.

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Göztepe'de Titi imzalayacak
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