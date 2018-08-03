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, U21 Ligi'ni kaldırıyor

(), U21 Liglerinin 2018-2019 sezonunda son kez organize edileceğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 22:49
TFF, U21 Ligi'ni kaldırıyor

Yönetim Kurulu, U21 Liglerinin 2018-2019 sezonunda son defa organize edilmesine karar verdi.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 21 yaş altı futbolcularının forma giyebildiği U21 Ligleri ile ilgili Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın raporunu değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 futbol sezonundan itibaren bu ligin düzenlenmemesini kararlaştırdı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Uzun yıllar değişik isimlerle ve statülerle düzenlenen U21 liglerinin Milli Takımlara ve Kulüp A Takımlarına arzu edilen katkıyı sağlayamadığı; dünya futbolunda genç oyuncu kriterlerinin daha alt yaşlara inmesi gerçeği de göz önünde bulundurularak alınan karar sonrasında kulüpler U21 kadroları ile ilgili planlamalarını 1 yıl içerisinde yapabilecek. Yenilenen statüsü ile sportif rekabeti ve altyapıya yatırımı teşvik eden U17 ve U19 Gelişim Ligleri'nin elit sporcu gelişimine daha fazla katkıda bulunacağı konusunda kulüplerimizin altyapı direktörleri ve sorumlularıyla yapılan toplantılar sonucunda fikir birliğine varılmıştır" denildi.

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TFF, U21 Ligi'ni kaldırıyor
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