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1 iyi 1 kötü haber

Cagliari ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğine darbe alan Ayew’in Lizbon kafilesine dahil edilme ihtimali oldukça düşük. Dünkü idmanda takımla çalışan ’ın ise ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
1 iyi 1 kötü haber
'de zorlu sınavı öncesinde Ayew'den üzücü haber geldi. Fiziksel olarak eksikleri bulunan Ganalı oyuncu, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında bileğine aldığı darbe nedeniyle dünkü antrenmana da katılmadı. Ayew'e, bugün sabah saatlerinde son bir kontrol yapılacağı, olumlu gelişme görülmemesi halinde Lizbon kafilesine dahil edilmeyeceği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, doktorların olumsuz rapor vermesi durumunda İstanbul'da kalıp tedavisine devam edecek.

MEHMET TOPAL, COCU'NUN YÜREĞİNE SU SERPTİ
Bu gelişme teknik heyetin tüm planları bozarken, 'dan sevindirici haber geldi. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mehmet Topal'ın yarınki mücadelede oynayabileceği ve teknik direktör Cocu'nun talebesini 11'e koymayı planladığı bildirildi.
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