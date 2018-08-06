Fabri: Tolga’ya güvenin!

Beşiktaş
'tan Fulham'a transfer olan kaleci Fabri, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısı ile siyah-beyazlı camiaya veda etti. İşte İspanyol file bekçisinin gözyaşları arasında yaptığı açıklamalardan satır başları:
Beni sevenlere tek tek teşekkür ediyorum. Londra'ya gitmeden önce burada sevdiğim insanlara bir kere daha sarılmak istedim.
Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı ve her zaman kalbimde olacak. Eşimle İstanbul'a aşık olduk. 'Hoşçakal' demeyi sevmiyorum. En kötü ihtimalle turist olarak geri döneceğiz.
Beşiktaş taraftarı Tolga Zengin
'e güvensin. Herkes Tolga'nın ne kadar iyi bir kaleci olduğunu biliyor. Ersin ve Utku da gelecek vadediyor.
İngiltere'de Cenk Tosun'dan gol yemek istemiyorum. Başka kalecilere gol atsın ama bana atmasın. Cenk çok iyi bir arkadaşım.