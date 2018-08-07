9 maddede Benfica

10 transfer yaptı kadrosu değişti

1- TRANSFER döneminde 13 oyuncusunu gönderip 10 futbolcu transfer eden Benfica kadrosunda köklü değişiklikler yaptı. Portekiz ekibi bunun için 16 milyon Euro'luk harcama gerçekleştirdi.

2- BENFICA Teknik Direktörü Rui Vitoria kariyerinde çıktığı 24 Şampiyonlar Ligi maçının 12'sini kaybederken, 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

3-YENI sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yapan Portekiz ekibi, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenildi aldı.

Benfica, Sevilla'yı yenerken, Juventus ve Dortmund gibi iki güçlü ekiple berabere kaldı.

4- BENFICA'DA geçen sezon 41 maçta 37 gol atan ve 6 asist yapan 34 yaşındaki Jonas, transfer ihtimali ve fiziksel eksikliği nedeniyle kadroya alınmadı.

5- GERIDE kalan sezonu Porto'nun ardından ikinci sırada tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise çıktığı 6 maçta da yenilgi aldı. Kalesinde 14 gol gören Portekizliler, sadece bir gol atabildi.

6- KARŞILAŞMALARINI 65 bin 647 kişilik Estadio da Luz Stadı'nda oynayan Benfica, geçtiğimiz sezon 53 bin 209, bir önceki sezon ise 55 bin 949 taraftar ortalaması ile mücadelelere çıktı.

7- MEVCUT kadrosunun yaş ortalaması 24,9 olan Portekiz ekibinde, 18 farklı ülkeden futbolcu bu karşılaşmada forma için hocalarından şans bekleyecek.

8- BENFİCA'NIN kadrosunda en değerli oyuncular, olarak sağ kanat Salvio ve Rafa Silva, stoper Dias, sol bek Grimaldo, forvet Facundo Ferreyra ile merkez orta saha Pizzi dikkat çekiyor.

9- TÜRK takımlarına karşı sahasında 7 maça çıkan Benfica sadece Galatasaray'a kaybederken, Beşiktaş ile de berabere kaldı.

Portekiz ekibi 2'si Fenerbahçe ile olmak üzere 5 mücadeleyi kazandı.